Иран обратился к России с просьбой усилить порты на Каспийском море из-за усиливающихся трудностей с продовольственными поставками, вызванными действиями Украины.
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