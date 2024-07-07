В Сириусе укрепили основание морской набережной, поврежденной в 2023 году На федеральной территории продолжается восстановление морской набережной, поврежденной в конце ноября 2023 года во время шторма.
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В Сириусе укрепили основание морской набережной, поврежденной в 2023 году На федеральной территории продолжается восстановление морской набережной, поврежденной в конце ноября 2023 года во время шторма.