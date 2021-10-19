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Путин обсудит введение нерабочих дней в России

Путин обсудит введение нерабочих дней в России

В среду, 20 октября в 13:00 президент России Владимир Путин проведёт совещание с кабинетом министров, где обсудит меры по профилактике COVID-19 в стране, а также введение 9-дневных выходных в связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией.

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