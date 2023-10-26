Модест

Бостон Дайнэмикс снова облажался. У этого пиндосовского робота Фёдора опять глюки в модуле памяти. Несите нового. А всё из-за того, что казахские редкозёмы вместо китайских закупили для чипов. Отдайте этого дедушку Рогозину, он ему шарики подкрутит и в Кыйив на космической ракете отправит в подарок Зеле на Новый год с мешком кокса.