В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония гашения марки, посвященной Герою России Владимиру Ласточкину

В столице Урала, в городе Екатеринбурге, состоялась торжественная церемония гашения художественной почтовой марки, посвященной Герою Российской Федерации, майору милиции Ласточкину Владимиру Евгеньевичу, погибшему при выполнении служебно-боевых задач на Северном Кавказе в 1995 году.
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