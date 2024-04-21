В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония гашения марки, посвященной Герою России Владимиру Ласточкину

В столице Урала, в городе Екатеринбурге, состоялась торжественная церемония гашения художественной почтовой марки, посвященной Герою Российской Федерации, майору милиции Ласточкину Владимиру Евгеньевичу, погибшему при выполнении служебно-боевых задач на Северном Кавказе в 1995 году.