Десятое сентября 1990 года: зачем в этот день генерал Лебедь ввёл в Москву десантные полки

В сентябре 1990 года в советской столице была замечена небывалая активность людей в военной форме. По-прежнему точно не известно, какие цели они преследовали, однако многие полагают, что тогда была высока вероятность силового решения определенной группой влиятельных лиц своих политических целей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии