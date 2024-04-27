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Сегодня электричество отключают в Астрахани и одном ахтубинском селе

Сегодня электричество отключают в Астрахани и одном ахтубинском селе

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В субботу, 27 апреля, плановые отключения электричества коснутся 37 улиц и переулков Астрахани:   а также села Золотуха Ахтубинского района (с 09:00 до 13:00) Самое короткое отключение продлится 4 часа, самое длительное - 9 часов.

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