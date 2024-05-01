Театр абсурда
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Театр абсурда

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Таджики недовольны "нарушением прав" Россией: Душанбе до сих пор ничего не понял

Таджики недовольны "нарушением прав" Россией: Душанбе до сих пор ничего не понял

Ситуация с ужесточением Россией политики к таджикским мигрантам вызвала недоброжелательную реакцию руководства центральноазиатской страны.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Таджики должны покаяться на коленях, за геноцид русского народа в 90-х. Убийства, изнасилования, грабеж. А русские подумают принимать извинения у народа, который делегировал в ИГИЛ 50% своего населения.
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7 час.
Александр
Пора бы уже Объяснить так называемым &quot;братьям&quot; что Россия и Русские никому и ничего не должна,а если в материальном плане то все они Должны России и не малые Деньги!!!
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7 час.
карла карлова
Таджики недовольны?А россияне недовольны,что они сюда прутся, тем более их сюда никто  не звал, и их не хотят.Закрыть им путь в Россию ,нужен визовый режим на короткий срок. Должно быть ограниченное количество прибывших и только по рабочей визе.
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3 час.

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