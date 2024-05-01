Таджики недовольны "нарушением прав" Россией: Душанбе до сих пор ничего не понял

вд валерий двойнишников Таджики должны покаяться на коленях, за геноцид русского народа в 90-х. Убийства, изнасилования, грабеж. А русские подумают принимать извинения у народа, который делегировал в ИГИЛ 50% своего населения.

Александр Пора бы уже Объяснить так называемым "братьям" что Россия и Русские никому и ничего не должна,а если в материальном плане то все они Должны России и не малые Деньги!!!