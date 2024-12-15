Нардеп Дубинский: Украина не будет в сильном положении в переговорах с Россией

Украина не будет в сильном положении в переговорах с Российской Федерацией. Соответствующее заявление сделал оппозиционно настроенный народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский, информирует ТАСС.
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