Израиль пообещал нанести удар в случае нападения Сирии на друзов

Израиль заявил, что нанесет удар по Сирии, если та нападет на сирийских друзов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила указание привести силы в готовность и «передать сирийскому режиму четкое и жесткое предупреждение» о том, что атака Дамаска повлечет за собой серьезные последствия.