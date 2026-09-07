Происшествия
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Происшествия

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Более 60 граффити с рекламой наркотиков закрасили полицейские и волонтеры в Уфе

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков по Республике Башкортостан организовали рейд по закрашиванию рекламы, содержание которой связано с распространением наркотических средств.

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