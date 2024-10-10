Названы самые популярные в России виды рыбы

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Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев подтвердил резкий рост цен на горбушу в России, назвав его причиной 20-летний минимум по добыче такой рыбы.