Названы самые популярные в России виды рыбы

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев подтвердил резкий рост цен на горбушу в России, назвав его причиной 20-летний минимум по добыче такой рыбы.
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