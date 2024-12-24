Голосовые вызовы в мессенджерах могут быть ограничены

Из-за роста активности мошенников власти не исключают введение ограничений на звонки в мессенджерах. Обсуждается как полная блокировка голосовых вызовов в приложениях, так и запрет на звонки из-за границы.
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