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Новости Тамбова

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Голосовые вызовы в мессенджерах могут быть ограничены

Голосовые вызовы в мессенджерах могут быть ограничены

Из-за роста активности мошенников власти не исключают введение ограничений на звонки в мессенджерах. Обсуждается как полная блокировка голосовых вызовов в приложениях, так и запрет на звонки из-за границы.

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