Прессе показывают квесты Hogwarts Legacy, в Overwatch 2 нерфят трёх персонажей, к Metro: Exodus выпускается инструментарий для модов, The Day Before переносят на ноябрь, Microsoft показывает пять своих грядущих игр, Age of Wonders 4 продолжает стратегическую фэнтези-серию.