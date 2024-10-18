Почему нельзя хрустеть шеей, даже если очень хочется. Объясняют врачи

В некоторых случаях можно и в обморок упасть Причину боли в шее должен определить врач — при неправильном диагнозе себе можно только навредить Как приятно бывает после рабочего дня или долгого сидения в смартфоне от души потянуться и хрустнуть шеей! Тоже так думаете? Тогда у нас для вас не очень хорошие новости — вы регулярно подвергаете себя риску серьезной травмы.