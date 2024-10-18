ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 247 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Кучков
    Думаю уже можно более современное что либо написать.Как дают присягу военные,люди собирающиеся обладать секретной инф...Клятва Гиппократа
  • Элеонора Коган
    У меня такое бывает.Почему немеет лев...
  • Андрей Тимохин
    Почему немеет лев...

Почему нельзя хрустеть шеей, даже если очень хочется. Объясняют врачи

Почему нельзя хрустеть шеей, даже если очень хочется. Объясняют врачи

В некоторых случаях можно и в обморок упасть  Причину боли в шее должен определить врач — при неправильном диагнозе себе можно только навредить Как приятно бывает после рабочего дня или долгого сидения в смартфоне от души потянуться и хрустнуть шеей! Тоже так думаете? Тогда у нас для вас не очень хорошие новости — вы регулярно подвергаете себя риску серьезной травмы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх