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Мировое обозрение

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В Полтавской области Украины повреждён объект критической инфраструктуры

В Полтавской области Украины повреждён объект критической инфраструктуры

Ночная атака на Полтавскую область оказалась массированной. О повреждениях промышленного предприятия и объекта критической инфраструктуры в Кременчугском районе сообщил начальник областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

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