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Тарасюк: «Еще при Ельцине я понял, что будем воевать с Россией»

Тарасюк: «Еще при Ельцине я понял, что будем воевать с Россией»

Война против России была неизбежна сразу после объявления Украиной «незалежности» в 1991 году. Об этом в эфире «Радио Свобода» (нежелательная организация в РФ) заявил экс-министр иностранных дел Украины, бывший инструктор отдела внешних связей ЦК Компартии УССР Борис Тарасюк, отвечая на вопрос, можно ли было избежать войны с РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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