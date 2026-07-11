Война против России была неизбежна сразу после объявления Украиной «незалежности» в 1991 году. Об этом в эфире «Радио Свобода» (нежелательная организация в РФ) заявил экс-министр иностранных дел Украины, бывший инструктор отдела внешних связей ЦК Компартии УССР Борис Тарасюк, отвечая на вопрос, можно ли было избежать войны с РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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