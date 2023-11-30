Адвокат объяснил, почему в России никаким меньшинствам не нужна защита

МОСКВА, 30 ноября, ФедералПресс. В России нет проблем с защитой каких-либо меньшинств, поскольку ни одно меньшинство на территории РФ не подвергается дискриминации, сообщил РАПСИ известный адвокат Дмитрий Аграновский.
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