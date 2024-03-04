«Сыграет на руку»: в США отказались комментировать утечку с разговором немецких офицеров

В Белом доме отказались комментировать недавнюю утечку разговора немецких офицеров бундесвера о возможной атаке на Крымский мост, чтобы не подтверждать тезис о гибридной войне между НАТО с Россией, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
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