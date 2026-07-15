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Новый сезон НХЛ стартует 29 сентября пятью матчами. Команды проведут по 84 игры в регулярке

НХЛ  опубликовала расписание первого игрового дня сезона-2026/27. Лига объявила, что регулярный чемпионат стартует 29 сентября пятью матчами.

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