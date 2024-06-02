Каспарова* могут арестовать за нарушение закона об иностранных агентах Ирина ОрлонскаяВ современном обществе политические лидеры часто сталкиваются с различными юридическими проблемами в процессе своей деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии