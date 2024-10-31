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Кулеба рассказал, что на Западе хотели от Зеленского видеозавещания перед началом СВО

Кулеба рассказал, что на Западе хотели от Зеленского видеозавещания перед началом СВО

Западные партнеры Киева хотели от украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы он записал видеозавещание перед началом российской спецоперации, рассказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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