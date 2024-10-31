Западные партнеры Киева хотели от украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы он записал видеозавещание перед началом российской спецоперации, рассказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии