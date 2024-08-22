В Приморье возбудили дело после пропажи пары в лесу

Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения без вести мужчины и женщины в лесу.Следком Приморья сообщает, что 19 июля двое мужчин и женщина приехали на работу на лесную деляну для охраны техники и объекта в лесном массиве Шкотовского района Приморского края.