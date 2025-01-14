Будем знакомы: Айрат Тулбаев, наставник для эзотериков Сегодня в рубрике “Будем знакомы” Айрат Тулбаев, создатель “Академии Эзотерического Маркетинга”, наставник для эзотериков, автор метода “Клиенты для эзотериков на высокий чек”.