‼️🇺🇦🔥 В Киеве на Майдане проходит акция с требованиям к Банковой прекращения боевых действий и переходу к мирному урегулированию ▪️Сам митинг состоялся по призыву украинского военного Тодорова — ранее работавшего одесским журналистом и правозащитником.
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