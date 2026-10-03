‼️🇺🇦🔥 В Киеве на Майдане проходит акция с требованиям к Банковой прекращения боевых действий и переходу к мирному урегулированию ▪️Сам митинг состоялся по призыву украинского военного Тодорова — ранее работавшего одесским журналистом и правозащитником.