Орловская область на 34 месте по материальному благополучию

Орловская область улучшила свой результат с 63,71 до 65,26 балла за год, но осталась в середине рейтинга материального благополучия населения.
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