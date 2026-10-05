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Орловские новости

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Орловская область на 34 месте по материальному благополучию

Орловская область на 34 месте по материальному благополучию

Орловская область улучшила свой результат с 63,71 до 65,26 балла за год, но осталась в середине рейтинга материального благополучия населения.

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