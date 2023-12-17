В Минобороны России сообщили, что силы ПВО уничтожили 35 украинских беспилотников

Дроны пытались атаковать объекты в Липецкой, Ростовской и Волгоградской областяхМинистерство обороны РФ сообщило, что ночью была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку дронами самолетного типа по объектам на территории России.
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