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Царьград

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Психолог Манышин: нейросети подрывают школьное образование

Психолог Манышин: нейросети подрывают школьное образование

Психолог Егор Манышин объяснил, почему школьники поколения альфа утрачивают интерес к учебе. Влияние блогеров и нейросетей подчеркивает необходимость адаптации образовательных методик, считает председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

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