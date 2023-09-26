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Собчак рассказала о звонке Кадырова после видео с избиением Журавеля

Собчак рассказала о звонке Кадырова после видео с избиением Журавеля

Разговор длился 40 минут.фото: kremlin.ru--> Журналистка Ксения Собчак сообщила, что глава Чечни Рамзан Кадыров позвонил ей по видеосвязи после её комментариев о видео, на котором сын Кадырова Адам избивает в СИЗО сжегшего Коран Никиту Журавеля.

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Комментарии
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Владимир Петров
Зря Журавля чичам отдали. Наказали бы дома. Ну сжёг книгу. Не краденую - свою. Там его за тупую выходку забьют и сделают шахидом.
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15 час.

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