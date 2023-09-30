Греческий военный аналитик Гривас: Москва не представляет угрозы для Афин

Преподаватель геополитики в Военной академии "Эвелпидон" Константинос Гривас заявил РИА Новости, что увеличение участия Греции в миссиях Европейского союза и НАТО говорит о риске изменения греческой оборонной стратегии, где вместо Турции главной угрозой будет представляться Россия, хотя Российская Федерация на самом деле не представляет военной или геополитической угрозы.
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