Греческий военный аналитик Гривас: Москва не представляет угрозы для Афин

Преподаватель геополитики в Военной академии "Эвелпидон" Константинос Гривас заявил РИА Новости, что увеличение участия Греции в миссиях Европейского союза и НАТО говорит о риске изменения греческой оборонной стратегии, где вместо Турции главной угрозой будет представляться Россия, хотя Российская Федерация на самом деле не представляет военной или геополитической угрозы.