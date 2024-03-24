Закусочные розочки к обеду

Ингредиенты: мука — 500 г молоко — 1 стакан сухие дрожжи — 2 чайные ложки теплая вода — 100 мл сахар — 1 чайная ложка сливочное масло — 50 г (комнатной температуры) соль перец Начинка: твёрдый сыр — 300 г любого в/к мясо — 200 г колбаса с/к — 200 г кетчуп Приготовление: В теплое […].