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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Закусочные розочки к обеду

Ингредиенты: мука — 500 г молоко — 1 стакан сухие дрожжи — 2 чайные ложки теплая вода — 100 мл сахар — 1 чайная ложка сливочное масло — 50 г (комнатной температуры) соль перец Начинка: твёрдый сыр — 300 г любого в/к мясо — 200 г колбаса с/к — 200 г кетчуп Приготовление: В теплое […].

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