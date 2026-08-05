БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Драго Боснич: Британия пообещала Зеленскому «Каменную маскировку», чтобы обходить С-300 и С-400

Драго Боснич: Британия пообещала Зеленскому «Каменную маскировку», чтобы обходить С-300 и С-400

Лондон вновь грозит Москве и призывает киевский режим к новым атакам на Россию, не считаясь с ответными ударами по Украине Александр Перевалов На фото: встреча Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Энди Бернэм (Фото: Picture alliance / SvenSimon-Pre/ ТАСС) 27 июля новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, шестой глава кабмина всего за семь лет, встретился с лидером неонацистской хунты Владимиром Зеленским всего через неделю после вступления в должность.

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