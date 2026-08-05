Лондон вновь грозит Москве и призывает киевский режим к новым атакам на Россию, не считаясь с ответными ударами по Украине Александр Перевалов На фото: встреча Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Энди Бернэм (Фото: Picture alliance / SvenSimon-Pre/ ТАСС) 27 июля новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, шестой глава кабмина всего за семь лет, встретился с лидером неонацистской хунты Владимиром Зеленским всего через неделю после вступления в должность.