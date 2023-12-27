Астраханцы из рухнувшего дома получат компенсации по рыночной стоимости жилья

Дума Астраханской области приняла закон о выплатах компенсации собственникам обрушившегося дома. Её получат владельцы квартир из частично обвалившегося пятиэтажного дома по улице Вокзальная, 1А в Астрахани.
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