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Астраханцы из рухнувшего дома получат компенсации по рыночной стоимости жилья

Астраханцы из рухнувшего дома получат компенсации по рыночной стоимости жилья

Дума Астраханской области приняла закон о выплатах компенсации собственникам обрушившегося дома. Её получат владельцы квартир из частично обвалившегося пятиэтажного дома по улице Вокзальная, 1А в Астрахани.

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