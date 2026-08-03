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FiNE NEWS

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Расходы Курниковой и Иглесиаса на содержание виллы в Майами за 13 лет составили около 8 миллионов долларов

Бывшая теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас с 2009 года владеют виллой в Майами. За 13 лет они потратили около 8 миллионов долларов на содержание этой недвижимости, включая налоги, страхование и охрану, согласно данным SHOT.

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