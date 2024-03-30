Стало известно, сколько дачников из Орла посадят картошку

Сажать картошку в этом году намерены четверо жителей Орла из 10 владельцев земельных участков. Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросили горожан, имеющих дачу, огород или дом в деревне.
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