Политика как он...
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Политика как она есть

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Над Тульской областью уничтожили два БПЛА

Над Тульской областью уничтожили два БПЛА

Два БПЛА уничтожены над Тульской областью, пострадавших нет — власти. Обломки сбитых в Тульской области БПЛА упали на одном из объектов топливо-энергетического комплекса, технологический процесс не нарушен — власти.

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