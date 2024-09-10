Над Тульской областью уничтожили два БПЛА

Два БПЛА уничтожены над Тульской областью, пострадавших нет — власти. Обломки сбитых в Тульской области БПЛА упали на одном из объектов топливо-энергетического комплекса, технологический процесс не нарушен — власти.
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