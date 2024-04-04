«Уже более двух лет»: Бородина раскрыла правду о связи с женатым мужчиной

Звезда «Дом-2» удовлетворила интерес фанатов. Ксения Бородина Социальные сетиКсения Бородина рассекретила личность мужчины, который везде её сопровождает — будь то поход в магазин или встреча с подругами в ресторане.
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