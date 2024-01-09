Двое детей и взрослый пострадали в ДТП на Южном промузле Рязани

8 января в 11.50 у дома № 23 73-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» из Рязанского района, по предварительной информации, совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Ланос» 39-летнего жителя Пронского района.
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