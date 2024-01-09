7 новостей
Новости РязаниВ этот деньНовости мираГороскоп
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7 новостей

379 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Агеев
    Пущай пи...дует😀Лолита высказалас...
  • Эльдар Алиев
    😳🫣🤦‍♂️🤷‍♂️Обмороженную женщ...
  • CastroLeonora
    За это, её партнеры  скинули с лестницы...Свингерпати в Кра...

Двое детей и взрослый пострадали в ДТП на Южном промузле Рязани

8 января в 11.50 у дома № 23 73-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» из Рязанского района, по предварительной информации, совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Ланос» 39-летнего жителя Пронского района.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх