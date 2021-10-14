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Сестра мужа установила камеру в нашем доме

Сестра мужа установила камеру в нашем доме

Полгода назад случилось чудо: прекратилось практически ежедневное паломничество свекрови и её дочери в наш с мужем дом.

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людмила голдабина
Не надо было деньги брать. Пусть бы отвечали перед законом.А там бы еще и моральный ущерб. Такое надо наказывать.
Vladimir Fink
да родня оказалась говно. но это РОДНЯ. Я бы и денег не брал а просто прервал всякие отношения. Со временем мать первая бы полезла извиняться. Ведь жена беремена! А значить ей (матери) уж очень бы захотелось вообщаться с внуками. А нет лучше ничего, чем виноватые родственики!! (думать надо на пару шагов вперёд!!)
sergo38 Марков
Вопрос возник-сколько камера висела, хозяйка пыль или влажную уборку в квартире ни разу не делала???
ЖИВУ В РАЮ ОДЕТА В СЧАСТЬЕ
засранка
Ольга Жданова (Ли-Тай-хо)
Врпрос sergo38 Маркову: а вы сколько раз в неделю гардину протираете от пыли?
Vera Dobryagina
Родственнички камеру специально повесили в такое место, куда далеко не каждый месяц даже залезают. Обычно - раз в сезон, когда моют окна и стирают шторы. Да не об этом речь. Сам факт такого поступка - отвратителен. Цель-то какая была? Семью разрушить? Сыночка и братика от жены с ребёнком увести? Ну, и кто они, эти дамы, после этого? Надо было на мерзавок заявление в суд всё же подать, срок бы не дали, но ума-разума бы прибавили.

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