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Царьград

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Русские учёные научись получать топливо из пищевых отходов

Русские учёные научись получать топливо из пищевых отходов

У них получилось добыть сначала водород, а затем и метан.Инженеры из России совместно с коллегами из Индии разработали новую технологию переработки пищевых отходов, которая позволяет преобразовывать их в экологически чистое топливо.

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