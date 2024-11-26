Почти сто процентов насильственно перемещенных украинских граждан возвращаются в новые регионы России

АНГЕЛ АНГЕЛ

Народ возвращается, а их квартиры, дома власти отдали пришлым их средней азии и кавказа и теперь люди нашт без жилья, должны через чуд пытаться вернуть свое жилье. И не факт что ни его вермут, так как их заселили многодетными пришлыми, за которых впишутся диаспоры. Тогда власть им будет выделять бесплатно жилье или сохранять им самозахваченное. Странные совпадения в России, где появляется Хуснуллин там начинаются создаваться диаспоры и анклавы пришлых, их неконтролируемый ввоз и крышевание их, расцветают межэтнические ОПГ в том числе и детские,радикальный ислам и т.д. Куда смотрят наши спецслужбы, СК, прокуратура и другие силовые структуры, ФАС, контролирующие и проверяющие органы... Идет планомерное замещение коренного населения, радикальная исламизация России, уничтожение православия и православных.... Власть бездействует предает Россию и ее народ...