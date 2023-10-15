Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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  • Юрий Баканов
    Спасибо за интересную подборку.Этот день в авиац...
  • Анатолий Шихатов
    Самолёт Коанда имел форсажную камеру после мотокомпрессора, и щитки, которые должны были защищать фюзеляж от пламени....Этот день в авиац...
  • Анатолий Шихатов
    Судя по фото, Fairchild T-46 - высокоплан (в тексте низкоплан). Уточните, пожалуйста.Этот день в авиац...

Этот день в авиации. 15 октября

Этот день в авиации. 15 октября

1905 - Родился Евгений Сергеевич Фельснер — Главный конструктор КБ "Сухой", разработчик фронтового бомбардировщика Су-24, Герой Социалистического Труда(1984), лауреат Ленинской(1967) и Государственной премий(1976).

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Комментарии
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Анатолий Шихатов
Судя по фото, Fairchild T-46 - высокоплан (в тексте низкоплан). Уточните, пожалуйста.
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22 час.
Анатолий Шихатов
Самолёт Коанда имел форсажную камеру после мотокомпрессора, и щитки, которые должны были защищать фюзеляж от пламени. Но реактивные струи к щиткам &quot;присасывались&quot;, и это явление получило название &quot;Эффект Коанда&quot;.  Достоверных сведениях о полётах нет, есть только упоминания о коротком подлёте при пробе силовой установки, когда самолёт чуть не загорелся из-за эффекта имени автора.
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22 час.
Юрий Баканов
Спасибо за интересную подборку.
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19 час.

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