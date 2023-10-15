Этот день в авиации. 15 октября

Анатолий Шихатов

Самолёт Коанда имел форсажную камеру после мотокомпрессора, и щитки, которые должны были защищать фюзеляж от пламени. Но реактивные струи к щиткам "присасывались", и это явление получило название "Эффект Коанда". Достоверных сведениях о полётах нет, есть только упоминания о коротком подлёте при пробе силовой установки, когда самолёт чуть не загорелся из-за эффекта имени автора.