1905 - Родился Евгений Сергеевич Фельснер — Главный конструктор КБ "Сухой", разработчик фронтового бомбардировщика Су-24, Герой Социалистического Труда(1984), лауреат Ленинской(1967) и Государственной премий(1976).
Этот день в авиации. 15 октября
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Шихатов
Судя по фото, Fairchild T-46 - высокоплан (в тексте низкоплан). Уточните, пожалуйста.
Ответить
22 час.
Анатолий Шихатов
Самолёт Коанда имел форсажную камеру после мотокомпрессора, и щитки, которые должны были защищать фюзеляж от пламени. Но реактивные струи к щиткам "присасывались", и это явление получило название "Эффект Коанда". Достоверных сведениях о полётах нет, есть только упоминания о коротком подлёте при пробе силовой установки, когда самолёт чуть не загорелся из-за эффекта имени автора.
Ответить
22 час.
Юрий Баканов
Спасибо за интересную подборку.
Ответить
19 час.
Свежие комментарии