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Военное обозрение

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Европу готовится к возможному столкновению с Россией

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Европу готовится к возможному столкновению с Россией

Россия якобы рассматривает Прибалтику как наиболее "уязвимую часть" НАТО и может начать нападение с этого направления.

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