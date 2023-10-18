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  • Grandad
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10 мест, в которых очень сложно узнать Россию

10 мест, в которых очень сложно узнать Россию

Чтобы увидеть красоты всего мира, вовсе не обязательно получать визы в другие страны. В нашей стране есть все: от дикой природы, куда не могут добраться люди, до уникальных и красивых городов, больше напоминающих европейские столицы.

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