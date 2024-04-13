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МИД Таджикистана все же отчитал российских силовиков за лечение слуха негодяям из «Крокуса»

МИД Таджикистана все же отчитал российских силовиков за лечение слуха негодяям из «Крокуса»

# Чернильница Ну что же, друзья. Я думаю вы помните, что до того как переловили основных негодяев из «Крокуса» и ещё не выяснилось какой именно национальности не имеющая национальности преступность, Таджикистан назвал фейком данные о причастности его граждан к произошедшему на концерте «Пикника».

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Комментарии
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Алекс Сэм
Чемодан вокзал на х** при том всех
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1 час.
Владимир Фоминых
а почему &quot;несколько десятков тысяч...&quot;  ? нужно отправлять  ВСЕХ чтобы ни кому не обидно было
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1 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Заткнись ишак таджикский. Мы хрен с прибором на тебя ложили
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4 мин.

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