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«Мемфис» в честь 30-летия клуба проведет часть матчей нового сезона в майках «Ванкувера»

«Мемфис» в честь 30-летия клуба проведет часть матчей нового сезона в майках «Ванкувера»

«Гризлис» в честь 30-летия клуба проведут некоторые матчи нового сезона в майках «Ванкувера». Дизайн домашней площадки в эти вечера также будет переделан под старину.

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