Финляндия разместит войска передового базирования НАТО в Лапландии

Global Look Press/IMAGO/Sascha Steinach Финляндия решила разместить военные подразделения передового базирования Североатлантического альянса (FLF, Forward Land Forces) в Лапландии, заявил газете Helsingin Sanomat министр обороны страны Антти Хяккянен.
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