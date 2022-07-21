На Ставрополье перед судом предстанут обвиняемые в незаконном сбыте сильнодействующих веществ

На Ставрополье перед судом предстанут обвиняемые в незаконном сбыте сильнодействующих веществ

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.

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