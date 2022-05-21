На Кубани станичники ищут инвестора для возведения понтонного моста ВИДЕО

На Кубани станичники ищут инвестора для возведения понтонного моста ВИДЕОЖитель станицы Федоровской от лица всех проживающих в Абинском районе людей сообщил, что они ищут инвестора для возведения понтонного моста через реку Кубань вблизи станицы.