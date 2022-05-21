Живая Кубань

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На Кубани станичники ищут инвестора для возведения понтонного моста ВИДЕО

На Кубани станичники ищут инвестора для возведения понтонного моста ВИДЕО

На Кубани станичники ищут инвестора для возведения понтонного моста ВИДЕОЖитель станицы Федоровской от лица всех проживающих в Абинском районе людей сообщил, что они ищут инвестора для возведения понтонного моста через реку Кубань вблизи станицы.

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