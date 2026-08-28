Глеб Никитин сообщил о программах поддержки участников СВО

Нижегородская область выполняет все возложенные на регион задачи по оказанию помощи участникам СВО. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Нижнем Новгороде 28 августа 2026 года.